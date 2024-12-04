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Görele'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Görele'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
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Görele'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar bir araya geldi. Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği tarafından organize edilen etkinlikte sanatçılar sahne aldı ve engelli bireylerin günlük yaşam sorunları dile getirildi.

Görele'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliği gerçekleştirildi.

Genel merkezi Görele'de bulunan Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneğince belediyeye ait sosyal tesiste organize edilen etkinlikte yöresel sanatçılar sahne aldı. Etkinlikte engelli vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Dernek Başkanı Asiye Divli, burada yaptığı konuşmada, geceye destek veren herkese teşekkür etti.

Engelli vatandaşların gündelik yaşamlarında fiziki engellerle sıkça karşılaştığına dikkati çeken Divli, şunları kaydetti:

"Kaldırımların elektrik direği ve benzeri yapılarla engelliye uygun olmayışının yanında bir de dükkan sahipleri tarafından işgal edilmesi sorunu yaşamaktayız. Kamu binalarına ve her türlü sosyal tesislere erişimde ciddi sorunlar yaşamaktayız. Bu sorunu özel konutlarda da yaşamaktayız. Bina yapımlarında imar izni verilmesi aşamasında engelli erişimine uygunluğun göz önünde bulundurulmasını ve kaldırım işgallerinin önlenmesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
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