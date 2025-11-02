Haberler

Gönüllü Gençler, Down Sendromlu Sümeyra'nın Doğum Gününü Kutladı

Erzincan'da Gönüllü Gençler Derneği üyeleri, down sendromlu 29 yaşındaki Sümeyra Demir'in doğum gününü sürpriz bir organizasyonla kutladı. Gençler, Sümeyra'ya Kabe'nin resmi ve çeşitli hediyeler verirken, kutlama süresince evde mutluluk dolu anlar yaşandı.

Erzincan'da Gönüllü Gençler Derneği üyeleri, down sendromlu Sümeyra Demir'in doğum gününü evinde sürpriz yaparak kutladı.

Üniversite öğrencisi gönüllü gençler, 29 yaşına giren Demir'in Çukurkuyu Mahallesi'ndeki evinde doğum gününde sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, evin bir bölümünü süsledi.

Sümeyra gibi down sendromlu olan kardeşi Ahmet, daha sonra mumları üfleyerek doğum günü pastasını kesti.

Gençler tarafından Sümeyra'ya çok görmek istediği Kabe'nin resmi ve çeşitli hediyeler verildi.

Sümeyra Demir, sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Dernek üyesi Ayşe Seçkin Kevser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü sürprizini birçok üniversiteli gönüllüyle organize ettiklerini belirterek, Sümeyra'nın Kabe sevgisinden dolayı özellikle hediyeleri ona göre seçtiklerini söyledi.

Hemşirelik 1. sınıf öğrencisi Seda Zeynep Güleç, aileyi önceden de ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Gönüllü gençlerle ablamızı mutlu etmek için buradayız. Çok mutlu olduğu bir organizasyon oldu. Biz de çok mutlu olduk." dedi.

"Çok istekli Kabe ve umreye gitmeyi çok istiyor"

Sümeyra'nın ağabeyi Muhammet ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sümeyra odasında bile her şeyi Kabe ve Mekke üzerine yapıyor. Odasında ki fotoğraflar da onun üzerine. Çok istekli Kabe ve umreye gitmeyi çok istiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
