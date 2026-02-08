Haberler

Msb: "Urla'dan Vatandaşlar Tarafından Gönüllü Olarak Örülen 200 Bere, Askerlere Ulaştırıldı"

Milli Savunma Bakanlığı, Urla'dan Gülşen Pısıl ve arkadaşları tarafından örülen 200 berenin Ege Ordusu Komutanlığı tarafından teslim alınıp askerlere ulaştırıldığını duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Urla'dan Gülşen Pısıl ve arkadaşları tarafından örülen 200 berenin Ege Ordusu Komutanlığı tarafından teslim alındığını ve 7'nci Komando ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlıklarına gönderilerek askerlere ulaştırıldığını açıkladı.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Urla/İzmir'de ikamet eden Gülşen Pısıl ve arkadaşlarının "gönülden" örmüş olduğu 200 adet berenin, Ege Ordusu Komutanlığınca teslim alındığını ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına gönderilerek, askeri personellere teslim edildiğini bildirdi.

