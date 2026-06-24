Gönen'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi hafif yaralandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
O.T, idaresindeki 43 AH 159 plakalı otomobil, Gebeçınar Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan C.K, C.K, S.K. ve E.B, hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan