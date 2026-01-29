Gönen Çayı'na deşarjı bulunan 25 işletme denetlendi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Gönen Çayı'nda kirliliği önlemek için çaya deşarjı bulunan 25 işletmeyi denetlendi. Analiz sonuçlarına göre, tespit edilen ihlallere ceza uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gönen Çayı'nda 1'i mobil, 5 çevre laboratuvarı ve 20 personel ile kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Gönen Çayı'na doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan 25 işletmeye ani denetimler yapıldı. Arıtma tesisi çıkışlarından 30 atık su numunesi alındı. Aynı zamanda bakanlığın 7/24 anlık ölçüm ve izleme yapan uygulaması Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden teknolojik yöntemlerle uzaktan numune alındı. Alınan numunelerinin analizleri devam ediyor. Gelecek sonuçlara göre, aykırılık tespit edilmesi durumunda her bir işletme için 839 bin 122 TL ceza uygulanacak.

2025 yılında ülke genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştiren bakanlık, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL ceza uyguladı, 462 tesis için faaliyet durdurma kararı verdi. Balıkesir'de ise 2025 yılında 953 denetim gerçekleştirildi. 76 tesise 187 milyon 657 bin 592 TL ceza uygulandı.

Haber: ANKARA,