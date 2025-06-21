Gön Han Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

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Melikgazi Belediyesinin tarihi Gön Han'da süren restorasyon çalışmalarının zemin aşamasına geçildi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi ve tamamlanan aşamalar hakkında bilgi verdi.

Melikgazi Belediyesinin tarihi Gön Han'da yaptığı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3,5 yıldır süren restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyon çalışmaların ardından Gön Han'ı vatandaşlarla buluşturacaklarını belirten Palancıoğlu, şu anda zemin çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Palancıoğlu, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Gön Han, Piri Mehmet Paşa tarafından Kapalıçarşı'ya gelen esnafın, tüccarın kalabilecekleri bir han olarak yapılmış. 1400 metrekarelik bu alanda 3,5 sene önce büyük bir çalışma başlatmıştık. Gön Han'ın bütün izleri ortaya çıktı, odaları oluşturuldu ve restorasyonu tamamlandı. Esnafa da zarar vermemek için bütün çıkan hafriyat gün boyunca çuvallara konuluyor ve gece dışarı çıkartılarak kamyonlara yükleniyor. Şu ana kadar 5 bin kamyona yakın bir hafriyat çıkmış durumda. Zeminle ilgili çalışmalar sürüyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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