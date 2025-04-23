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Gömeç'te 23 Nisan Uçurtma Şenliği Coşkusu

Gömeç'te 23 Nisan Uçurtma Şenliği Coşkusu
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen uçurtma şenliği, çocuklar ve ebeveynler için keyifli anlara sahne oldu. Şenlikte çocuklar, uçurtma uçurmanın tadını çıkardı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Gömeç Belediyesi tarafından şehir stadında düzenlenen şenlikte çocuklar, etkinliğin tadını çıkarttı.

Bazı ebeveynler de çocuklara uçurtmaları havalandırma konusunda yardımcı oldu.

Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel
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