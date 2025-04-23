Gömeç'te 23 Nisan Uçurtma Şenliği Coşkusu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Gömeç Belediyesi tarafından şehir stadında düzenlenen şenlikte çocuklar, etkinliğin tadını çıkarttı.

Bazı ebeveynler de çocuklara uçurtmaları havalandırma konusunda yardımcı oldu.