Gömeç'te öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Balıkesir'de Gömeç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Gömeç Kaymakamlığı ve Uluslararası İslam Dünyası Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nin (ULGAYAD) organizasyonuyla gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm birinci sınıf öğrencileri ile okulda şubelerinde başarılı olan öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve meali hediye edildi.

Programa, Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, Gömeç İlçe Müftüsü Mehmet Ali Bal, ULGAYAD Genel Başkanı Şükrü Demir ve öğrenciler katıldı.