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Gölyaka Kaymakamı Arık'tan Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

Gölyaka Kaymakamı Arık'tan Köy Ziyaretleri Devam Ediyor
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Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Hacısüleymanbey köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi, talepleri dinledi ve köy hakkında bilgi aldı.

Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Hacısüleymanbey köyünü ziyaret eden Arık, çay bahçesinde muhtar Murat Acar ve köy sakinleriyle sohbet etti, köy hakkında bilgiler alarak talepleri dinledi.

Haftanın belirli günlerinde İlçe Jandarma Komutanı Taner Bürge, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kayaöz ve daire müdürleri ile köyleri gezen Kaymakam Arık, takdir topluyor.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel

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