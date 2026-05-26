Bilecik'te motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki sürücü yaralandı. Genç sürücü, hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun Dumanlar mevkisinde A.Ö'nün (17) kullandığı 11 ACS 985 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan