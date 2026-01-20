Haberler

Ordu'da kardan çatısı çöken ağıldaki 7 koyun öldü
Güncelleme:
Ordu'nun Gölköy ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağıldaki çatının çökmesi sonucu 150 koyundan 7'si hayatını kaybetti. Belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışmalara başladı.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ağılda bulunan yaklaşık 150 koyundan 7'si öldü.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı. İlçenin Gölköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ile birlikte, Muharrem Kılıç'a ait ağılın çatısı çöktü. Kar kütlelerinin birikmesiyle çöken ağıldaki yaklaşık 150 koyundan 7'si öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makinesiyle çalışma başlattı. Öte yandan, kentin yüksek bölgelerinde kar yağışının yarın da aralıklarla devam edebileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
