Göle'de kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu

Ardahan'ın Göle ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 80 santime ulaştı. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı ve yollarda mahsur kalan araçlar için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde ölçüm yapan mahalleli, kar kalınlığının 80 santim olduğunu tespit etti.

Göle ilçesinde 3 gündür aralıklara kar yağışı etkili oluyor. Yoğun yağış nedeniyle araçlar karla kaplanarak neredeyse görünmez hale geldi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, yollarda mahsur kalan araçlar için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

METREYLE ÖLÇTÜLER

Merkez Salimbey Mahallesi'nde yaşayanlar, kar kalınlığını metreyle ölçtü. Mahallelinin yaptığı ölçümlerde kar kalınlığının 80 santimetre olduğu belirlendi. İş yerinin önünü temizleyen esnaf Selahattin Temur, Göle'de kışın çok sert geçtiğini söyledi.

