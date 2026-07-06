Haberler

Kocaeli'de apartman boşluğuna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de apartman boşluğuna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak apartman boşluğuna devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ş.Ş. idaresindeki 54 AKV 631 plakalı otomobil, Yüzbaşılar Mahallesi 3129. Sokak'ta kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bir apartmanın boşluğuna devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Ş.Ş. ile araçtaki Y.T.Z. sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Serkan Gök
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron, Esad sonrası Suriye topraklarına ayak basan ilk AB lideri oldu

17 yıl sonra tarihi fotoğraf! Komşuyu ziyaret eden ilk AB lideri oldu
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu

Düz alan bulamayan Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu
Hamaney'e veda töreninde tarihi anlar: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor

Görüntüler inanılmaz: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor

Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti

Gördüğü manzara karşısında dayanamayıp yola yığıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış

ABD'yi NATO'dan çıkaracak mı? Ankara'ya gelirken çarpıcı çıkış
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti