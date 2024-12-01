Gölcük'te İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
D-130 kara yolunun Yalova istikametinde seyreden M.Ç'nin kullandığı 34 EOY 993 plakalı otomobil, Halıdere Yalı Mahallesi mevkisinde B.A. idaresindeki 41 K 2424 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle B.A'nın kullandığı otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.E.B. ile E.A. sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.