Polise bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dur ihtarına uymayıp kaçan şahıs cadde ortasında dehşet saçtı. Polise bıçakla direnen şahıs, açılan ateş sonucu karnından yaralandı. Olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis, bıçakla direnen şüpheliyi karnından vurarak etkisiz hale getirdi.
  • Şüpheli S.T., polisin 'dur' ihtarına uymayarak bıçakla direnmişti.
  • Şüpheli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mukavemet gösterdiği polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin elindeki bıçakla dehşet saçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

BIÇAKLA KARŞI KOYUNCA KARNINDAN VURULDU

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, aranma kaydı bulunan S.T.'yi (33) fark etti. İddiaya göre ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve elindeki bıçakla polise direnen şüpheli, açılan ateş sonucu karnından yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan S.T., polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmeden dakikalar önceki dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde S.T.'nin bir aktar dükkanına girdiği, polisin S.T.'ye biber gazı sıkmaya çalıştığı, elindeki bıçakla dışarıya çıkan S.T.'nin etrafta koşuştuğu, daha sonra birkaç el silah sesi duyulduğu görülüyor. Etkisiz hale getirilen S.T.'nin yerde yattığı da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

turk polisi.... alman polise el alem içinde silah kullanmak mümkünse yasak. silah kullanmak bir kaçınılmaz ise, bacaklarına... polisin kullandığı gereksiz kurşun yüzünden içişleri bakanı istifa etmek zorunda kalır. o kurşun birde başka birine isabet ederse düşünün gerisi.. çek ve vur, hemde belinden yukarı... biber gazı vs olsa olmazmıydı? ya o kurşun herhangibi birine denk gelseydi? şehir içinde alman polise kaçan aracı kovalamak yasak (birini çiğnenmesin diye)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimge:

Birde amerikan polisiyle karşılaştır bakalım işinize geldiği gibi yorum yapmayın. Orda o polis yaralansa veya hayatını kaybetse masum birinin hayatı kararacak çoluk çocuğuna yazık olacak ama suçlu yaralanırsa vatandaş da rahat edecek keşke vur emri çıksada suçlar azalsa...

yanıt18
yanıt1
Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

ha siktir yalaka Polis ödüllendiriyor, 13 yaşında ki işitme engelli kız çocuğu evinde öldüren Türk Polisi değildi Alman Polisi, senin dünyadan haberin yok…!

yanıt9
yanıt2
Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

geçenlerde Alman Polisi Duyma engelli 13 yaşındaki kız çocuğu vurdu ve kız çocuğu öldü, 13 yaşında ki kız çocuğu çocuk yetiştirme yurdundan aynen çocuk gibi duyma engelli Annesinin yanına yurttan izin almadan gidiyor, çocuk yurtu Polise haber veriyor kızı Annesine kaçdı diye, polis kız çocuğu almak için duyma engelli Annenin evine giriyor Mutfakta yemek yapan duyma engeli kızın elinde mutfak bıçağı varmış o yüzden 13 yaşında ki duyma engelli kızı vurark öldürdüler sözde kahram Alaman Polis önüne geleni vuruyor öldüryor isterse elinde kara kalem olsun silah sayıyorlar ve vuruyorlar öldürüyor üstelik hiç acıma duyğuları yok, Alman Polisine elindeki bıçakla saldıracak en azında aynı anda 10 Polis Ateş ederdi, videoya bakıyorum zavallı Türk Polisi Palyaço gibi elinde hiç yetki yok… şimdi bıçaklı saldırgana ateş eden Polis memuru hakkında dava açılmıştır… saldırgan bıçaklı kalabık film seti izler gibi..! Zavallı Türk Polisi elinde yetki olmadığı için her gün saldırıya uğruyor, Trafikte bilene el alamin sahroşuyla uğraşıyorlar, bu tür olayları Almanya’da asla yapamazlar, elinde bir kürdan olsun silah sayılıyor be vuruyorlar öldüryor, Almanya severlere duyurulur.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan Karaoglan:

meraklı kofteciler izin verseler polis görevini yapacak

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
