Kocaeli'de ATV'yle bayram ziyaretinden dönen kadın ile oğlu dere kenarında ölü bulundu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayram ziyaretinden ATV'yle dönen anne Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni, dere kenarında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri ikilinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçeye bağlı kırsal İrşadiye Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bayram ziyareti için gittikleri Mesruriye Mahallesi'ndeki yakınlarından ayrılarak ATV'yle evlerine dönmek üzere yola çıktı.

Bir süre kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD, UMKE ve gönüllü ekiplerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Şevketiye Mahallesi'nden geçen dere çevresinde anne ile oğlunu hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemelerin ardından cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
