Gölcük Belediye Başkanı "Yerel Yönetimler Dersi" konusunda bilgilendirdi

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Sık sık öğrencilerle bir araya gelen Başkan Sezer, son olarak Gölcük Turgut Özal İlkokulu 3.sınıf öğrencileri ile buluştu. Gölcük Turgut Özal İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Sezer; soru cevap şeklinde geçen birliktelikte, yerel yönetimlerin görevleri hakkında 3.sınıf öğrencilerini bilgilendirdi.

BAŞKAN SEZER, ŞAMPİYON ÖĞRENCİLERİ KUTLADI

Sohbetin ardından Okul Müdürü Eyüp Aslan ve öğretmenlere teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Jimnastik Küçükler İl Şampiyonası'nda 2. olan Emir Yağan ile Satranç Turnuvası'nda 3. olan Selman Kerem Kaplan'ı tebrik ederek başarılar diledi.

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