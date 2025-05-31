Gölbaşı'nda Sulama Havuzuna Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Gölbaşı'nda Sulama Havuzuna Düşen İneği İtfaiye Kurtardı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Aktoprak Köyü'nde bir inek, sulama havuzuna düşerek büyük tehlike atlattı. İtfaiye ekipleri, 2 saatlik bir çalışma sonucu ineği havuzdan kurtardı ve sahibine teslim etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aktoprak Köyünde N.Ş'ye ait inek, tarlada otlarken yaklaşık 3 metre derinlikteki sulama havuzuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmayla inek düştüğü havuzdan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
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