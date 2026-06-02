Adıyaman'da kamyonette çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçta hasar oluştu.
Salih Ünal idaresindeki 45 ADK 93 plakalı kamyonet, Gölbaşı - Kahramanmaraş karayolunun Çelik köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi