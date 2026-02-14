Adıyaman'da sele kapılan minibüsteki 3 kişi kurtarıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun yağış sonrası oluşan sel nedeniyle minibüsleri sele kapılan 3 kişi, Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
İ.U. idaresindeki 02 AFE 985 plakalı minibüs, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Tecirli köyü yakınlarında, kentte etkili olan yağış sonrasında oluşan sele kapıldı.
Minibüste mahsur kalan şoför ile 2 yolcu, aracın üzerine çıkarak yardım istedi.
Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel