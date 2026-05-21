Maarifin Işığında Bilge Gençlik Sergisi
Gölbaşı Anadolu Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün katılımıyla gerçekleşen sergide öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı proje ve çalışmalar sunuldu.
Okulda düzenlen serginin açılışını Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ile Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz birlikte yaptı.
Sergide öğrencilerin yıl boyunca derslerde hazırladığı proje, etkinlik ve çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Okul Müdürü Yonca Çavuşoğlu yaptığı konuşmada serginin öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimlerini ortaya koyduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Soner Aksakal