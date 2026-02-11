Adıyaman'da bankamatikten babaannesinin emekli maaşını çeken kişiyi gasbeden 4 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı. Olay sonrası gasbedilen para sahibine teslim edildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde babaannesinin emekli maaşını bankamatikten çektikten sonra eve dönen G.K, 4 şüpheli tarafından gasbedildi.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ihbar üzerine başlattığı çalışmalarda olayın zanlılarının eşkalini belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda H.K, M.K, A.K. ve D.K'yi yakaladı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan gasbedilen para, sahibine teslim edildi.