Gölbaşı Belediyesi'nden Hayvan Yetiştiricilerine Mısır Silajı Desteği
Gölbaşı Belediyesince, hayvan yetiştiricisi çiftçilere toplamda 55 ton mısır silajı hibe edildi. Dağıtım, kırsal kalkınma projeleri kapsamında gerçekleştirildi.
Gölbaşı Belediyesince, hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere yaklaşık 55 ton mısır silajı hibe edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye bünyesindeki Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü'nde kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında üretilen mısır silajlarının hayvan yetiştiricilerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince ilçenin üç farklı noktasında gerçekleştirilen dağıtımda, 42 yaş altındaki çiftçilere yaklaşık 55 ton mısır silajı desteği verildi.