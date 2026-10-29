Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Golan, Netanyahu ile birlik hükümetine karşı çıktı, 67 sandalyeye işaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Netanyahu ve Likud ile birlik hükümetine karşı olduğunu söyledi. Golan, benzer girişimlerin fiyaskoyla sonuçlandığını belirterek 67 sandalyeyle değişim talep edildiğini savundu.

İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu ve partisi Likud ile bir birlik hükümeti kurulmasına karşı olduğunu, geçmişteki benzer girişimlerin "büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığını" söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulunan Golan, tüm oylar sayıldıktan sonra partisinin mecliste 8 milletvekiliyle temsil edilmesini beklediğini ifade etti.

Golan, seçim sonuçlarıyla birlikte "Netanyahu'nun evine gönderileceği" ve "onunla hiçbir iş yapılmayacağı" açıklamasında bulunurken, geçmişteki benzer girişimlerin "büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığını" vurguladı.

İsrail'deki seçim sonuçlarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise Golan, muhalefet blokundaki diğer parti liderleriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Golan, muhalefet bloğu ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplamda hükümeti kurmak için yeterli sayıya ulaştığına işaret ederek??????? şu ifadeleri kullandı:

"Halk sözünü söyledi. 67 sandalye ile İsrail kamuoyunun çoğunluğu değişim talep etti. Seçmenlerin iradesini hayata geçirmek ve İsrail için bir değişim ile kurtuluş hükümetinin kurulmasını sağlamak adına her yolu denemeyi, her şekilde çalışmayı ve gereken her şeyi yapmayı planlıyorum."

İsrail'de muhalefetin eski lideri ve Mavi ve Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, Netanyahu hükümetine verdiği destekten dolayı eleştirilere uğramıştı.

Gantz, anketlerin partisinin baraj altında kalacağını işaret etmesi üzerine seçimlere 8 gün kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek

Vatandaş rahat bir nefes alacak! Milyarlarca liralık borca af geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor! Çaresiz anne yardım bekliyor

106 kiloluk otizmli oğluyla mücadele ediyor! Hikayesi yürek burktu
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte emeklilere verilecek ek zam
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi