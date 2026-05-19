MSB: Torosların Zirvesindeki Türk Bayrağı GÖKTÜRK-1 Uydusuyla Görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, Mersin'in Mut ilçesinde Torosların zirvesine işlenen Türk bayrağının, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından görüntülendiğini duyurdu. Görüntüler Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığına bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince kaydedildi. Paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlandı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 107 yıl önce Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, bugün aynı ruhla vatan sathında ve uzayın derinliklerinde yanmaya devam ediyor. Mersin'in Mut ilçesinde Torosların zirvesine işlenen ay yıldızlı şanlı bayrağımız, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından görüntülendi. Görüntüler, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığına bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli tarafından kayıt altına alındı. Geçmişinden aldığı güçle; karada, denizde, havada ve uzayda bağımsızlığı için çalışan bir milletin iradesi, bugün de semalarda ve uzayda gururla varlığını göstermektedir. Bağımsızlık mücadelemizin mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" denildi. Paylaşımda, uydu görüntüsüne de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
