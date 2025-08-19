Göksun'da Tüfekle Kazara Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 15 yaşındaki E.K.'nın evde arkadaşı B.S.'yi tüfekle kazara vurması sonucu B.S. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde arkadaşı tarafından tüfekle kazara vurulduğu öne sürülen çocuk hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden E.K. (15), misafiri B.S. (16) ile evde otururken oynadığı tüfek ateş aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, B.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.K. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
