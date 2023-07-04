Göksun'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 9 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Minibüs, Göksun Otogarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
46 F 1059 plakalı minibüs, Göksun Otogarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tarım işçisi olduğu öğrenilen 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel