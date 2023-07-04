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Göksun'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

Göksun'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Minibüs, Göksun Otogarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

46 F 1059 plakalı minibüs, Göksun Otogarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Tarım işçisi olduğu öğrenilen 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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