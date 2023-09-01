Göksel, Karabiberim şarkısını yeniden yorumladı

Göksel, Serdar Ortaç'a ait Karabiberim şarkısını kendi yorumuyla seslendirdi. Şarkı, 90'lar retrospektif anlayışı ve Göksel'in benzersiz yorumuyla dikkat çekici bir iş haline geldi.

Kendi şarkıları ile listelerde hep zirvenin sahibi olan Göksel, şimdi de sözü ve müziği Serdar Ortaç'a ait,klasik hale gelmiş Karabiberim şarkısının yeniden yorumladı.

90'lar retrospektif anlayışı, synth sesler ve Göksel'in üstüne benzersiz yorumu eklenince, şarkı 2023'ün en dikkat çekici işlerinden birine dönüştü.

Gökselin kapak görseli şarkının ikonikleşen video klibinden akıllarda kalan göbekten zeytin yeme sahnesini anımsattı.