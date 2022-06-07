Gökkuşağı Mahallesi'nde, sağanak yağış sonrası temizlik çalışmaları yapıldı - Haberler

Gökkuşağı Mahallesi'nde, sağanak yağış sonrası temizlik çalışmaları yapıldı
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Gökkuşağı Mahallesi'nden görüntü Belediye ekiplerinin çalışması Mahalle sakinleri ile röportaj ANKARA - Başkentteki sağanak yağıştan etkilenen Gökkuşağı Mahallesi'nde, sağanak yağış sonrası temizlik çalışmaları yapıldı.
Gökkuşağı Mahallesi'nden görüntü
Belediye ekiplerinin çalışması
Mahalle sakinleri ile röportaj ANKARA - Başkentteki sağanak yağıştan etkilenen Gökkuşağı Mahallesi'nde, sağanak yağış sonrası temizlik çalışmaları yapıldı.
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel