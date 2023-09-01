Gökhan Tepe'nin 'Belki Hüzün Belki de Aşk' Şarkısı Yayınlandı

Kapak fotoğraf ve video klibin yönetmen koltuğunda Safa Gülsoy'u görüyoruz. Sözü ve müziği Gökhan Tepe'ye ait şarkının 2023 versiyonun aranjesinde Erhan Bayrak imzası var. Gökhan Tepe 'Belki hüzün belki de aşk' şarkısı Tepe Müzik Prodüksiyon & Dmc işbirliğiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.