Haberler

Gökgöl Mağarası, bayram tatilinde 6 bin 225 ziyaretçi ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 225 kişi tarafından ziyaret edildi. Doğal güzellikleri ve milyonlarca yıllık jeolojik yapısıyla dikkat çeken mağara, bölge turizmine katkı sağlıyor.

ZONGULDAK'taki Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Mağarayı bayram tatilinde 6 bin 225 kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olarak bilinen ve 350 milyon yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Doğal oluşumları, sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken mağara, bayram tatili boyunca kent içi ve kent dışından 6 bin 225 kişiyi ağırladı. Sivil giriş ücretinin 100 TL, öğrenci giriş ücretinin ise 30 TL olduğu Gökgöl Mağarası, doğal güzelliği ve milyonlarca yıllık jeolojik yapısıyla bölge turizmine katkı sağlıyor.

İstanbul'dan gelen Gürsel Ovalı (65), Gökgöl Mağarası'nı bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ziyaret ettiğini belirterek, "Safranbolu, Amasra, Bartın ve Zonguldak'taki doğal güzellikleri görmek için bölgeye geldik. Bu mağarayı çok beğendim. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel mağaralardan biri. İçerisinden nehir akıyor, çok farklı sarkıt ve dikitler var. Bir arkadaşım, 'Oraya gidiyorsan görmeden dönme' dedi. Onun tavsiyesiyle geldim" dedi.

Bursa'dan gelen İlayda İnaloğlu (20) ise daha önce mağaranın önünden birçok kez geçtiğini ancak ziyaret etme fırsatı bulamadığını ifade ederek, "Dönüşte uğrayalım dedik. Oldukça büyük bir mağaraymış. Çok güzel bir yer. Aydınlatmaları ve doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Herkesin görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Göz yummayacağız' çıkışına rest

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var

Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var

Kılıçdaroğlu, 'Hain' sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi

"Hain" sloganlarına olay yanıt! Kendisini Atatürk'e benzetti

Dembele'nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı

Dembele'nin penaltısından sonra olanlar oldu
Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı

Ayağını kıran CHP'li Belediye Başkanı, safını böyle ilan etti
Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup: Sizden arınmış bir ülke istiyorum

Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup
Dev maç için ekran başına geçenler ilk yarıda büyük şok yaşadı

Milyonların günlerdir beklediği maçta korkulan oldu!