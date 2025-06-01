Gökçeli Mahallesi'nde İlk Kadın Muhtar: Ayşe Çetin Seçimi Kazandı

Gökçeli Mahallesi'nde İlk Kadın Muhtar: Ayşe Çetin Seçimi Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Ayşe Çetin, 289 oy alarak, rakibi Yaşar Özgör'ü geride bıraktı. Çetin, seçim sonrası yaptığı açıklamada, kadın eliyle mahalleye hizmet edeceğinin sözünü verdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimini Ayşe Çetin kazandı.

Gökçeli Ortaokulu'nda kurulan iki sandıkta gerçekleştirilen seçimde 559 seçmenden 451'i oy kullandı. Geçerli oyların 289'unu alan Çetin, rakibi Yaşar Özgör'ü geride bıraktı. Özgör, 149 oy alırken, 13 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası açıklama yapan Ayşe Çetin, "İlçemizde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Bana güvenip destek veren herkese teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmemek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Gökçeli Mahallemize artık kadın eli değecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İnanılmaz görüntüler! 2. Lig ekibi 62. kuruluş yıldönümünü kutladı
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.