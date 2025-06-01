Gökçeli Mahallesi'nde İlk Kadın Muhtar: Ayşe Çetin Seçimi Kazandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimini Ayşe Çetin kazandı.

Gökçeli Ortaokulu'nda kurulan iki sandıkta gerçekleştirilen seçimde 559 seçmenden 451'i oy kullandı. Geçerli oyların 289'unu alan Çetin, rakibi Yaşar Özgör'ü geride bıraktı. Özgör, 149 oy alırken, 13 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası açıklama yapan Ayşe Çetin, "İlçemizde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Bana güvenip destek veren herkese teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmemek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Gökçeli Mahallemize artık kadın eli değecek." ifadelerini kullandı.