Emir: Tutuklamalar hukuki değil, tamamen siyasi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Tutuklanmaları hukuki değil, tamamen siyasidir" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İktidarın besleyip büyüttüğü yandaş şirketine nasıl boyun eğdiğini tüm Türkiye'ye gösteren, aylardır maden emekçileriyle omuz omuza direnen Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanması hukuki değil, tamamen siyasidir.

Sermayenin çıkarlarını korumak için büyüyen emek mücadelesini hapisle, baskıyla durduramazsınız.

Başaran Aksu, Gökay Çakır ve tüm emekçilerin mücadelelerinin yanında durmaya; birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA