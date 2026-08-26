Haberler

Emir: Tutuklamalar hukuki değil, tamamen siyasi

Emir: Tutuklamalar hukuki değil, tamamen siyasi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında açıklama yaptı. Emir, tutuklamaların siyasi olduğunu belirterek, 'Sermayenin çıkarlarını korumak için büyüyen emek mücadelesini hapisle, baskıyla durduramazsınız' dedi ve mücadelelerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Tutuklanmaları hukuki değil, tamamen siyasidir" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İktidarın besleyip büyüttüğü yandaş şirketine nasıl boyun eğdiğini tüm Türkiye'ye gösteren, aylardır maden emekçileriyle omuz omuza direnen Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanması hukuki değil, tamamen siyasidir.

Sermayenin çıkarlarını korumak için büyüyen emek mücadelesini hapisle, baskıyla durduramazsınız.

Başaran Aksu, Gökay Çakır ve tüm emekçilerin mücadelelerinin yanında durmaya; birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş

Belediyede skandal kavga! İmamoğlu odasından koşup gelmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı

Milyarder patronlar yatta buluştu: Gizemli toplantı merak uyandırdı

Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Livakovic, Barcelona'ya imza attı

Süper Lig devinden Barcelona'ya!
Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
125 milyon dolarlık süper yat Fethiye’de yakıt ikmali yaptı

Dudak uçuklatan yakıt ikmali: Deposu bir araba parasına doldu

Turu tek başına getirdi! Sen neymişsin be Ederson

Sen neymişsin be Ederson!
Şampiyonlar Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek

Bu gece 18 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti