Godzilla vs. Kong filmlerinin genç yıldızı Kaylee Hottle, trafik kazasında hayatını kaybetti
Godzilla vs Kong filmlerinin genç yıldızı, işitme engelli 18 yaşındaki Kaylee Hottle, Maryland'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Babası, kızının hastaneye giderken kalbinin durduğunu bildirdi.
"Godzilla vs. Kong" filmlerinin genç yıldızı Kaylee Hottle, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Fox News'in haberine göre, "Godzilla vs. Kong" filmlerindeki rolüyle tanınan 18 yaşındaki işitme engelli Hottle, bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
Hottle'ın babası, kazanın Maryland eyaletinde meydana geldiğini, yetkililerin ise kendisine kızının hastaneye giderken kalbinin durduğunu bildirdiğini aktardı.
Kaynak: AA / Irmak Akcan