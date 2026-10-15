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Göcek önlerinde sürüklenen teknedeki 4 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

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Göcek önlerinde sürüklenen teknedeki 4 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Göcek önlerinde sürüklenen 15 metre uzunluğundaki teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. KIYEM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenen tekne, Göcek Marina'da emniyete alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi ekipler kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki teknenin Göcek önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenen tekne ise Göcek Marina'da emniyete alındı.

Kaynak: AA
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