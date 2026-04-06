Haberler

Göç yolundaki 5 leylek tüfekle vuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'ın Samandağ ilçesinde göç yolundaki 5 leylek tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu. Tedaviye alınan leyleklerden biri öldü.

Afrika-Avrasya göç rotası üzerinde yer alan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde her yıl binlerce leylek mola veriyor. Ancak leylekler zaman zaman tüfekle vuruluyor. İlçenin farklı noktalarında son 4 günde 5 leylek tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunup tedaviye götürülen leyleklerden biri öldü. Henüz kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce vurulan leyleklerin tedavisi sürüyor.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

