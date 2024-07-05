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Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı? Göç İdaresi'nden açıklama var

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İstanbul Sultanbeyli'de 14 yaşındaki bir çocuğun yaptığı "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımı ortalığı karıştırdı. Polis tarafından yakalanan çocuğun Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerini de sızdırdığı iddia edilirken konuya ilişkin Göç İdaresi'nden de açıklama gecikmedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

GÖÇ İDARESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.

VERİLERİN HANGİ YILLARA AİT OLDUĞU BELİRLENECEK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Bir sosyal medya hesabından yapılan "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımı İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Yapılan incelemede hesabın yöneticisinin 14 yaşındaki bir çocuk olduğu tespit edilirken, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından şahısla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

Öte yandan çocuk tarafından yönetilen hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da iddia edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız

Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız
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