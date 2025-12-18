"Göç, Diaspora ve Diplomasi Zirvesi" Ankara'da gerçekleştirildi

Türkiye'de göç olgusunun farklı boyutlarının ele alınması amacıyla "Göç, Diaspora ve Diplomasi Zirvesi" düzenlendi.

Göç ve Diaspora Vakfı koordinasyonunda, Çankaya'daki bir otelde iki aşamalı gerçekleştirilen zirvenin sabah oturumlarında beş ayrı masa eş zamanlı çalışmalar yürüttü.

Uzmanlar ve katılımcıların yer aldığı bu oturumlarda göç, diaspora, toplumsal uyum, insan hareketliliği ve sivil diplomasi başlıklarında politika çıktıları üretildi.

Zirve, öğleden sonra Göç ve Diaspora Vakfı Başkanı Recep Seyyar, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Nehreyn Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ali Nasser Benya'nın konuşmalarıyla devam etti.

Burada, Türkiye'nin göç politikaları, diaspora ile ilişkiler ve zirvede ortaya konulan değerlendirmelerin politika yapım süreçlerine katkısı ele alındı.

Zirveye, kamu temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu yöneticileri ile diaspora temsilcileri katıldı.