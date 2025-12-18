Haberler

"Göç, Diaspora ve Diplomasi Zirvesi" Ankara'da gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de göç olgusunun farklı boyutlarının ele alındığı 'Göç, Diaspora ve Diplomasi Zirvesi', uzmanların katılımıyla iki aşamalı olarak düzenlendi. Zirvede göç politikaları ve diaspora ilişkileri üzerinde duruldu.

Türkiye'de göç olgusunun farklı boyutlarının ele alınması amacıyla "Göç, Diaspora ve Diplomasi Zirvesi" düzenlendi.

Göç ve Diaspora Vakfı koordinasyonunda, Çankaya'daki bir otelde iki aşamalı gerçekleştirilen zirvenin sabah oturumlarında beş ayrı masa eş zamanlı çalışmalar yürüttü.

Uzmanlar ve katılımcıların yer aldığı bu oturumlarda göç, diaspora, toplumsal uyum, insan hareketliliği ve sivil diplomasi başlıklarında politika çıktıları üretildi.

Zirve, öğleden sonra Göç ve Diaspora Vakfı Başkanı Recep Seyyar, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Nehreyn Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ali Nasser Benya'nın konuşmalarıyla devam etti.

Burada, Türkiye'nin göç politikaları, diaspora ile ilişkiler ve zirvede ortaya konulan değerlendirmelerin politika yapım süreçlerine katkısı ele alındı.

Zirveye, kamu temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu yöneticileri ile diaspora temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title