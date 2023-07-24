GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

Mesaj şöyle;

"24 Temmuz 1908 tarihinde, ikinci meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra çıkan tüm gazetelerin sansür memurları tarafından denetimden geçtikten sonra yayınlanması uygulamasına son verilmiştir. Bu uygulamaya son verilmesi günümüzde, "sansürün kaldırılması" olarak adlandırılırken 24 Temmuz tarihi 'Gazetecilik ve Basın Bayramı' olarak kutlanmaya başlanmıştır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, haber alma ve aldığı haberi en yalın tarafsız ve doğru bilgilerle kamuoyuna aktarmak gibi çok önemli bir görev yapmaktadır. Toplumun en doğru bilgiyi almasında en önemli pay sahibi olan basın emekçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sendikalı olmalarının önünü bir an önce açılması gerekmektedir. Yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ile ulusal basın temsilcilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, tüm basın emekçilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz." - ZONGULDAK