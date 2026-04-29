Global Sumud Filosu, Yunanistan yakınlarında İsrail savaş gemilerince abluka altına alındı

Güncelleme:
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

Filodakilerden alınan bilgiye göre teknelerin üzerinde çok sayıda dron görüldü, bazı teknelere lazer tutuldu ve işaret fişekleri atıldı. Abluka altına alınan filonun çevresinde 7 savaş gemisinin bulunduğu belirtildi.

İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen unsurlar tarafından yardım teknelerine, filonun geri dönmesi yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Feyzullah Yarımbaş
