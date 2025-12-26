Glasgow'da tüm ihtiyaçlara yürüme mesafesinde "15 dakikalık şehir" projesine onay verildi

İskoçya'nın Glasgow şehrinde, konut, iş, eğitim, sağlık ve sosyal alanlara yaya ya da bisikletle en fazla 15 dakika içinde ulaşılmasını hedefleyen "15 dakikalık şehir" modeli kapsamında planlanan milyonlarca sterlinlik kentsel dönüşüm projesine onay verildi.

The Scottish Sun gazetesinin haberine göre, Glasgow Belediye Meclisi, "15 dakikalık şehir" projesini onayladı.

Proje kapsamında, şehrin Tradeston bölgesinde yer alan yaklaşık 4,7 dönümlük alanda kapsamlı yeniden geliştirme çalışması yürütülecek.

"Cook Street Urban Garden" adı verilen proje, konut, ticaret ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getiren 69 bin 700 metrekare karma kullanım alanı oluşturmayı hedefliyor. Proje, sakinlerin günlük ihtiyaçlarına yürüyerek veya bisikletle en fazla 15 dakika içinde ulaşabilmesi esasına dayanıyor.

HP Invest tarafından desteklenen proje alanı, Glasgow şehir merkezine yaya olarak yaklaşık 15 dakika mesafede bulunuyor. Projenin, kentin mevcut dokusunu tamamlayan, ulaşımı kolay ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturması amaçlanıyor.

Plana göre, mimari açıdan birbirinden farklı 6 bina inşa edilecek. Bu binalarda 848 adet özel olarak inşa edilmiş öğrenci konaklama birimi, 252 adet kiralık konut, ortak yaşam alanları ile ticari, perakende ve eğlence alanları yer alacak.

Projede ayrıca, bisiklet park ve merkezleri, elektrikli araçlar için şarj noktaları, peyzaj düzenlemesi yapılmış yaya yolları ve zemin katta çeşitli mağazalar bulunacak.

"Sürdürülebilir ve bağlantılı kent yaşamı sunuyor"

HP Invest Üst Yöneticisi (CEO) David Poston, proje onayının Tradeston bölgesi için önemli adım olduğunu belirterek, modern şehir yaşamının ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve insan odaklı bir alan oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Poston, "15 dakikalık şehir" anlayışının yalnızca ulaşım kolaylığı değil, sürdürülebilir ve bağlantılı kent yaşamı sunduğunu vurguladı.