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GKRY ile Fransa arasında askeri işbirliğini içeren anlaşma imzalandı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında, Fransız askerlerinin adada konuşlandırılmasını öngören Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) imzalanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma, askeri teknoloji paylaşımı ve ortak tatbikatları da kapsıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında askeri işbirliğini ve Fransız askerinin Güney Kıbrıs'ta konuşlandırılmasını içeren Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) imzalandı.

Anlaşmanın imzalanarak yürürlüğe girdiğini GKRY lideri Nikos Hristodulidis, resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Hristodulidis, açıklamasında, SOFA'nın imzalanarak yürürlüğe girmesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik özerkliği konusundaki ortak Avrupa hedefine katkı sağladığını savundu.

GKRY ile Fransa arasındaki anlaşma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 23 Nisan'da GKRY'ye gerçekleştirdiği ziyarette masaya yatırılan ve iki taraf arasında müzakere edilen SOFA kapsamında, Fransa'nın askeri unsurları belirli koşullar çerçevesinde GKRY'de konuşlandırılabilecek.

Anlaşma, Fransa'nın askeri varlığının, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki çeşitli faaliyetleri için Güney Kıbrıs'ta bulunmasına yönelik hukuki bir zemin de oluşturuyor.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in yürürlüğe girdiğini duyurduğu SOFA, Fransa'ya GKRY'deki üsleri ve askeri altyapıyı da kullanma imkanı tanıyor.

Anlaşmanın, Fransa ile Rumlar arasındaki askeri teknoloji paylaşımı, ortak tatbikatlar ve stratejik diyalog konularını da içerdiği bildiriliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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