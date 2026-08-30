GKRY'de Fırtına: 2 Yat Battı, 1 Ölü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle 2 yatın battığı, yatlardan birinde bulunan iş insanı Dimi Mavropoulos'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Rum basınındaki haberlere göre, GKRY'de öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Aya Napa açıklarında batan 2 yattan birinde bulunan Limasollu iş insanı ve uluslararası ralli pilotu Dimi Mavropoulos, helikopterle yaralı halde kurtarılmasına rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Rum Meteoroloji Dairesi, bugün için GKRY genelinde "sarı kod" uyarısı yaparken, Ada'nın hem güneyi hem de kuzeyinde etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA