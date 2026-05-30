GKRY'de halk, İngiliz üssüne askeri haberleşme anteni yerleştirilmesine karşı çıkıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye 32 yeni askeri haberleşme anteni kurulmasına, bölge halkı radyasyon yayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Kourion Belediye Başkanı kanser riskine dikkat çekerken, hukuki süreç başlatıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri (Ağrotur) bölgesine 32 yeni askeri haberleşme anteni yerleştirilmesine, bölge halkının "radyasyon yayacağı" gerekçesiyle karşı çıktığı bildirildi.

GKRY'nde İngilizce yayınlanan Cyprus Mail gazetesinde yer alan haberde, İngiltere'nin Akrotiri üs bölgesine 32 yeni askeri haberleşme anteni kurma niyetini açıkladığı aktarılarak, bölgede bulunan Rum yerleşim yeri olan Kourion'un Belediye Başkanı Pantelis Georgiou'nun "Bölgeye anten yerleştirilmesinin kanser riskini artırdığına inanıyorum." ifadelerine yer verildi.

Haberde, bölge halkının da "radyasyon yayacağı" gerekçesiyle anten yerleştirilmesine karşı çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi de, Kourion Belediyesinin, bölge sakinlerinin de tepkisinin ardından hukuki uzman görüşü alma yoluna gittiğini yazdı.

Haberde, İngiltere'nin egemen üssü Akrotiri'de zaten fazla sayıda anten bulunduğu belirtilerek, Kourion bölgesinde yaşayanların yeni kurulacak 32 askeri haberleşme antenine radyasyon yayacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları ve gerekirse konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacakları aktarıldı.

Rum basınında çıkan diğer haberlerde de, İngiltere'nin egemen üssü Akrotiri'ye yeni askeri antenleri kurma kararını, üssün, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sırasında insansız hava aracı (İHA) ile 1 Mart'ta vurulmasının ardından alındığına işaret edildi.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üsleri

İngiltere'nin kabul ettiği 1960'da yapılan Kıbrıs Bağımsızlık Anlaşması sonucu Akrotiri (Ağrotur) ve Dikelya'da İngiltere'nin kendi toprağı sayılan 2 egemen üssü ile Troodos Dağı'nda radar istasyonu ile bazı askeri izleme alanları bulunuyor.

İngiltere, ayrıca bu üsler ve radar istasyonu dışında Ada'da 40 kadar askeri tesis ve kontrol noktası edinme hakkına sahip olduğu, fakat bunların sadece 15 kadarının aktif olduğu biliniyor.

İngiltere'nin tüm üs ve askeri noktaları Güney Kıbrıs'ta yer alıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
