Haberler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ana muhalefet partisi AKEL'den İsrail'e kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ana muhalefet partisi AKEL, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma baskı ve yaptırım çağrısı yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

AKEL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki gelişmelere paralel olarak, Lübnan'da da saldırılar gerçekleştirerek sivil yerleşim yerlerini bombaladığı hatırlatılarak, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce insanın öldürüldüğü, binlercesinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle insanların göçe zorlandığı, kültürel varlığın yok edildiği ve Lübnan'ın altyapısında ciddi hasar meydana geldiği vurgulanarak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları kınandı.

AKEL'in açıklamasında, İsrail'in saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun bu ülkeye yönelik baskıyı artırması ve yaptırım uygulaması gerektiği belirtilerek, GKRY hükümetinden de İsrail saldırılarını kınaması istendi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı

Macron'dan Netantahu'yu küplere bindirecek karar: Kapıları kapadı

Tarkan ücretsiz konser verecek

Ücretsiz konser verecek! Tarih de, şehir de belli oldu
İran, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu

İran, açık konum verip uyardı: Tahliye edin, vuracağız
Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı

Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı! Bu transfer olursa şehir yanar
Performansıyla eleştirilen Travis Scott yeniden Türkiye'ye geliyor

Kazandığı paranın tadı damağında kaldı: Yine geleceğini duyurdu
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor

Ve beklenen oldu!

7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış