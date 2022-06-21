Gizemi çözülen 'Hades'in Cehennem Kapısı, ziyarete açıldı

DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 2013'te ortaya çıkarılan ve antik dünyada 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' kabul edilen Cehennem Kapısı, ziyarete açıldı. 'Yer altı tanrısı' 'Hades' ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği 'Kerberos'un heykelinin de bulunduğu Cehennem Kapısı'nda, antik dönemdeki adak törenlerinde mağaraya gönderilen hayvanların karbondioksit etkisiyle öldüğü belirlendi.

Milattan önce 2'nci yüzyılda, Bergama Kralı 2'nci Eumenes tarafından kurulan ve 'kutsal şehir' anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti'nde, Prof. Francesco D'Andria başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi, 2013 yılında bölgenin geçmişine ışık tutan yapıyı keşfetti. D'Andria ve ekibi, antik dünyada 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak kabul edilen 'Plütonyum' (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale traverten havuzlarının oluşmasını sağlayan termal suların orijinal kaynaklarından birini buldu.