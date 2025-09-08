Haberler

Giza Piramitleri Üzerinde Nadir 'Kanlı Ay' Tutulması

Giza Piramitleri Üzerinde Nadir 'Kanlı Ay' Tutulması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın Giza kentinde, antik piramitlerin arka planında gerçekleşen nadir bir tam ay tutulması olan 'Kanlı Ay', binlerce yıldız gözlemcisi ve fotoğrafçı tarafından görüntülendi.

KAHİRE, 8 Eylül (Xinhua) -- Nadir görülen bir tam ay tutulması olan "Kanlı Ay", Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nin üzerinde etkileyici bir manzara yarattı.

Dünya'nın gölgesi Ay'ı kaplarken, binlerce yıldız gözlemcisi ve fotoğrafçı, antik piramitlerin zamansız bir arka plan oluşturduğu gök cisimlerinin dizilimini fotoğrafladı. Ay'ın koyu kırmızı parıltısı çöl ufkunu aydınlatarak kozmik mucizeyi insanlığın en eski anıtlarından biriyle harmanladı.

Astronomlar, genellikle kırmızı renginden dolayı kanlı ay olarak adlandırılan bu tür tam Ay tutulmalarının her on yılda sadece birkaç kez görülebildiğini belirtiyor. Mısır'ın başkenti Kahire'deki birçok kişi için, piramitlerin üzerinde asılı duran Ay'ın görüntüsü, bilim, tarih ve güzelliğin harmanlandığı bir anı oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

İl binası önünde tansiyon yüksek! Sabaha karşı yeni bariyerler geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.