Giza Piramitleri Üzerinde Nadir 'Kanlı Ay' Tutulması

KAHİRE, 8 Eylül (Xinhua) -- Nadir görülen bir tam ay tutulması olan "Kanlı Ay", Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nin üzerinde etkileyici bir manzara yarattı.

Dünya'nın gölgesi Ay'ı kaplarken, binlerce yıldız gözlemcisi ve fotoğrafçı, antik piramitlerin zamansız bir arka plan oluşturduğu gök cisimlerinin dizilimini fotoğrafladı. Ay'ın koyu kırmızı parıltısı çöl ufkunu aydınlatarak kozmik mucizeyi insanlığın en eski anıtlarından biriyle harmanladı.

Astronomlar, genellikle kırmızı renginden dolayı kanlı ay olarak adlandırılan bu tür tam Ay tutulmalarının her on yılda sadece birkaç kez görülebildiğini belirtiyor. Mısır'ın başkenti Kahire'deki birçok kişi için, piramitlerin üzerinde asılı duran Ay'ın görüntüsü, bilim, tarih ve güzelliğin harmanlandığı bir anı oluşturdu.