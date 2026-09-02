Feribot Faciasında Şehit Anne Son Yolculuğuna Uğurlandı
Girne-Taşucu seferinde alabora olan feribotta hayatını kaybeden Gülcan Gürel, Mersin'de toprağa verildi. Can yeleğini kızına giydirip onu kurtaran Gürel'in cenaze törenine Vali ve milletvekili de katıldı.
(MERSİN) - Girne- Taşucu seferini yapan feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.
Gülcan Gürel'in cenazesi, görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı'na getirildi.
Mezarlıktaki törene Gürel'in yakınlarının yanı sıra, Mersin Valisi Atilla Toros ve CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da katıldı.
Gülcan Gürel'in facia sırasında üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydirdiği, böylece kızının kurtulmasını sağladığı, vefat etmeden hemen önce kardeşine mesaj atarak "Bundan sonra kızım sana emanet" dediği öğrenildi.
Kaynak: ANKA