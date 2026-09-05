Haberler

Girne Açıklarında Batan Gemide Kurban Sayısı 13’e Yükseldi

Girne Açıklarında Batan Gemide Kurban Sayısı 13’e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama çalışmalarında bir kadının daha cansız bedeni bulundu.

Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama çalışmalarında bir kadının daha cansız bedeni bulundu. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıkarken, 15 kayıp kişi için arama çalışmaları sürüyor.Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kadının daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken 15 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Kuzeydeki Türk yönetiminin Başbakanı Ünal Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerinin yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda bulunan kadının kimliğinin belirlenmesi için polis teşkilatının çalışma başlattığını da belirtti.

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Halen kayıp olan kişilere ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü de vurguladı.

Ne olmuştu?

30 Ağustos Pazar günü Kıbrıs'ın Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı istikametine hareket eden, yaklaşık 270 yolcusu bulunan gemi batmıştı. FiloJet adlı özel şirkete ait geminin Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu'na hareket ettikten kısa süre sonra battığı olayla ilgili geminin kaptanı dahil 9 kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, 2 Eylül Çarşamba günü yaklaşık 550 metre derinlikteki gemi enkazına ulaşmış ve batıkta su altı robotları yardımıyla incelemelere başlamıştı.

ANKA / ETO,ET

Kaynak: Deutsche Welle
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti

Ceza yazan polisi şehit etti! Saldırganın kimliğini duyan şok oldu
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir

Dikkat çeken Amedspor çıkışı: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Suçlamaların biri bin para! Kırmızı bültenle aranan isim Antalya'da yakalandı

Otel odasından operasyonla alındı! Şimdi hesap zamanı
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin