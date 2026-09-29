Haberler

Girne açıklarında gemi faciasında iki naaşın kimliği DNA ile belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girne açıklarında gemi faciasında iki naaşın kimliği DNA ile belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hafta sonu bulunan iki naaşın kimliğinin DNA incelemesiyle belirlendiğini açıkladı. Naaşlardan birinin 5 yaşındaki çocuğa, diğerinin Nihat Pancar'a ait olduğu, bugünkü aramalarda bir naaşa daha ulaşıldığı bildirildi.

(LEFKOŞA) - KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu bulunan iki naaşın kimliğinin DNA incelemesiyle belirlendiğini açıkladı. Naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin Nihat Pancar'a ait olduğu bildirildi. Bugünkü çalışmalarda ise bir naaşa daha ulaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yürütülen DNA çalışmalarının tamamlandığı, naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bugün devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığı belirtilen açıklamada, kimliğinin belirlenmesi için DNA çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Arama çalışmalarının devletin tüm imkanları kullanılarak sürdürüldüğü ifade edilirken, hayatını kaybedenler için başsağlığı, kayıp yakınları için sabır ve metanet dileğinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
İmamoğlu davasında alacağı için Ongun'un eşine ödeme yapan isim konuştu

İmamoğlu davası: Alacağı için Ongun'un eşine ödeme yapan isim konuştu
Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı

Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler

Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler
Montella 'İstifa yok' dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu

Montella "İstifa yok" dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu
Başörtüsüz konser vermişti! İranlı şarkıcıya verilen 74 kırbaç cezası onandı

Başörtüsüz konser vermişti: İranlı şarkıcıya 74 kırbaç
İBB Davası'nda itirafçıdan 'Cafer Mahiroğlu' iddiası: İhaleler kendi gruplarında kalsın diye baskı yaptı

İBB Davası'nda "Cafer Mahiroğlu" iddiası: İhale baskısı yaptı
Yurt dışından telefon getirene kötü haber! IMEI harcı 70 bin liraya dayanıyor

Bir dönem 131 liraydı! 2027’de rakam 70 bin liraya dayanacak
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu

Görüntüsüyle tüm dünya onu konuşuyor! Ülkesinin kahramanı oldu
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına dondurma talebi